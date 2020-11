Seriál Koronavírus - diel 1.: Jeden test pozitívny, druhý negatívny. Ako je to možné?

Stále sa diskutuje o ľuďoch, ktorí po zistení pozitívneho výsledku sa išli počas celoplošného testovania následne pretestovať aj na druhé odberné miesto. Ako to v prípade takejto kontroverzie je?

Predtým ako bol test uvedený na trh, prešiel sám podrobným testovaním. V príbalovom letáku sú percentuálne uvedené všetky potrebné čísla. Výsledky sú až dosť dobré, samozrejme pre toho kto chce podkopávať celý projekt sa môžu stáť zdrojom opovrženia ešte skôr, ako si ich nechá prejsť hlavou. Senzitivita je na úrovni 58 percent. To znamená, že viac než každý druhý otestovaný nakazený sa dostal do karantény. Nakoľko testy merajú hladinu kapsidových antigénov vo vzorke, ich senzitivita zachytáva prevažne tých, čo majú túto hladinu vyššiu, teda tých, u ktorých prebieha tvorba nových kapsidov v plnom prúde.

Ako príklad si môžeme uviesť tehotenský test. Ten meria hladiny hormónov, ktoré sú rovnako na bielkovinovej báze. Pokiaľ má žena ešte hladiny slabé, senzitivita testu nemusí hladiny namerať. Pokiaľ Vám však test hladiny nameria, už ste s najväčšou pravdepodobnosťou tehotná. Podobne to funguje aj pri antigénových testoch. To znamená, že test nenameral 42 percent nakazených, prevažne ešte, alebo už s nižšími hladinami antigénov. Keď k tomu prirátame ešte to, že nie každý ster sa mohol podariť, nakoľko Vám odberovou tyčinkou opatrný študent nemusel urobiť dôkladný ster až z dutín a tým pádom nezískal adekvátnu vzorku antigénov, tak nám toto číslo ešte o pár percent podskočí. Odhadovo, a aj kvôli ľahšej matematike povedzme zo 42 percent na 49,5 percenta. Vďaka testu sme reálne nedostali do karantény 49,5 percent pozitívne testovaných, lebo test im vyšiel falošne negatívny na základe senzitivity testu, a toho, že odbery robili aj neskúsenejší. Naproti tomu sa v príbalovom letáku uvádza falošná pozitiva na úrovni 0,5 percenta. Len toľko negatívnych bolo falošne testom vyhodnotených za pozitívnych. Keď to priamou úmerou prevedieme na 100 percentný celok, dopracujeme sa ku číslam, že človek, ktorý mal prvý test pozitívny, následne sa dopustil trestného činu a išiel sa otestovať inde, kde mu vyšiel test negatívny, je na 99 percent pozitívny a len v 1 percente negatívny.