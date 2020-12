Chránené krajinné oblasti na Slovenku - diel 2. - Národná prírodná pamiatka Lúčanský vodopád - Žilinský kraj - okres Ružomberok - obec Lúčky - katastrálne územie Lúčky

Priamo v zastavanom území obce Lúčky, na juh od Chočských vrchov, sa nachádza jeden z najnavštevovanejších vodopádov na Slovensku a to aj vďaka svojej turistickej nenáročnosti. Autom zaparkujete v blízkosti samotného vodopádu. Cesta od parkoviska ku samotnému bazénu pod vodopádom je cez príjemný park. Za národnú pamiatku bol vyhlásený v roku 1974. Miestny potok, ktorý má celoročne nezamŕzajúcu teplotu vďaka vode z kúpeľov, vytvára kaskádovitý, niekoľkostupňový vodopád na hruhej travertínovej vrstve. Najvyšší prepad dosahuje 12 metrov. Svojou celkovou výškou nie je žiadnou dominantou, no jedná sa o objekt s vysokou estetickou a prírodnou hodnotou. V umelo vytvorenom jazierku sa dá v lete aj vykúpať, ponúka rekreačné vyžitie a veľmi čisté vody, aj keď to nie je jeho hlavným účelom. Ľahká dostupnosť je aj ku hornému zlomu, kde je krásny výhľad na vodopád a jazierko z vtáček perspektívy a rovnako nádherne pohľady ponúka aj prírodné koryto s priezračne čistou vodou potoka Lučanka.

