Testovanie vs. lockdowny

Zámerne som testovanie postavil v tomto článku ako protiklad, lebo som si istý, že sme sa niektorým nepríjemnostiam, napríklad v podobe lockdownov mohli do značnej miery vypnúť.

Viacero ankiet na nete sprostredkúva názor ľudí na otázku, čo by si skôr vybrali. Celoplošné testovanie každý mesiac, alebo lockdowny? Aj celoplošné testovanie, aj lockdowny sú pre ľudí ako také vo veľkej miere nepríjemné. Do toho, keď sa pridá politikárčenie, ide zodpovednosť a zdravý úsudok bokom. Je pravda že sme sa testovaním mohli vyhnúť lockdownom, tak ako to tvrdí súčasná vláda? Poďme sa pozrieť na niektoré plusy a mínusy.

Celoplošné testovanie: Keď sa išlo do celoplošného testovania, bol denný prírastok na úrovni cca 3000 nakazených. Zamorenosť sa pohybovala priemerne na úrovni jedného percenta. Vláda vtedy deklarovala, že spúšťajú testovanie za tým účelom, zastabilizovať gradient na čísle 3000. Samozrejme okolo celoplošného testovania bolo veľa otáznikov a opozíciou prepieraných mínusov. Aj keď asi najväčším mínusom pre opozíciu bola koalícia. Už pri započatí pandémie na Slovensku sa Pellegrini ako vtedajší premiér vyjadril, že pokiaľ stratia dohľad nad vírusom a začne sa šíriť z človeka na človeka bez toho, aby bolo možné mapovať, kde sa daný človek nakazil, budú musieť pristúpiť k plošnému testovaniu. O nejaký ten mesiac neskôr, po utrpenej porážke vo voľbách je však tento postup problémom. Atakovaná bola celková organizácia testovania, no aj napriek všetkému sa podarilo testovania zorganizovať. Spochybňovaná bola účinnosť antigénových testov. Treba si uvedomiť, že testy samé pred tým ako boli uvedené na trh prešli testovaním. A čísla v príbalovom letáku nie sú vymyslené. Aj príbalový leták počíta nie len s falošnou negativitou, kedy test pozitívneho človeka nenamerá, ale rovnako aj s falošnou pozitivitou na úrovni 0,5 percenta. A z praxi to aj tak nejak vychádzalo, že približne každý 200-tý človek bol falošne označený za pozitívneho. Falošná pozitivita existuje však pri všetkých druhoch testovania, aj pri PCR testoch. Porovnanie týchto druhov testovania nájdete v mojom skoršom článku /Porovnanie PCR testov, antigénových rýchlotestov a rýchlotestov na protilátky./. V neposlednej rade sa jednalo o protiprávnosť karanténnych opatrení súvisiacich s testovaním. Anglicko potvrdilo v súvislosti s pilotným testovaním v Liverpoole jeho účinok, zároveň však prízvukovalo, že sa jedná o nástroj, ktorý naberá na účinku len v súčinnosti s prísnymi karanténnymi opatreniami, aké prebiehali na Slovensku, aj keď boli do určitej miery protiprávne. Takže tu narazíme na morálne pravidlo. Evidentne máme odskúšané niečo, čo funguje, ale hrdý národ to odmieta, lebo on si nenechá rozkazovať len tak od hocikoho, aj keď sa jedná o legitímne zvolenú vládu. Zrejme to takto bude fungovať pri každom stave ohrozenia? Keď sa dostaneme do vojenského konfliktu a nedajbože sa prezidentka rozhodne povolať nie len súčasnú dobrovoľnú armádu, ale zaviesť aj povinnú vojenskú službu, tak ja ako človek, ktorý bol odvedený, budem tiež môcť hrdo odmietnuť príkaz prezidentky s ktorou nesympatizujem povedzme pre jej diplomatické postoje práve v takomto vážnom stave, kedy nám treba rozhodnosť a jednotnosť? Budem môcť odmietnuť brániť v stave ohrozenia tento náš neposlušný národ, ktorý nedokáže rešpektovať volebnú väčšinu? Budem sa tiež môcť rozhodovať na základe politických sympatií, alebo ma rovno označia za dezertéra? Takže o akom morálnom pravidle sa tu bavíme v stave ohrozenia? Rád by som sa ešte vrátil ku výsledkom celoplošného testovania, lebo nie len Liverpool označil takéto testovanie za účinný nástroj, ale výsledky sme mali aj u nás, nech si opozícia tvrdí čo chce. Už po necelom týždni od prvého kola testovania, respektíve ak zarátame aj pilotné testovanie, tak od druhého kola, klesla krivka z 3000 na 1900 prírastkov denne. V tomto období som vyfotil aj titulnú fotku k tomuto článku, kde je vidieť, že na mieste, kde pred týždňom bola rada asi tak 50 ľudí na PCR testy, sa o necelý týždeň v tom istom čase nenachádzal nikto. Takže evidentne antigénové testy len tak naprázdno nestrieľali. Okrem krivky teda klesala aj zamorenosť.

Lockdowny: Jednako sa jedná o prostriedok v krízovej situácii, ktorý má zabrániť ďalšiemu šíreniu. Vlna odporu nie je až taká ako voči testovaniu, nakoľko tomuto opatreniu sa venuje celý svet, takže ľuďom asi konečne dochádza, že to nie sú len opatrenia z hlavy Matoviča, Sulíka atď, ale že s rovnakým problémom sa potýka celý svet. Takže už to nie je len o našom psychopatickom diktátorovi, ako to niektorí vidia, ale evidentne sa jedná o celosvetový problém. Táto naša prehnaná hrdosť, neposlušnosť, nás teda priviedla k lockdownom. Aj v normálnej situácii, či sa jedná o chrípku, angínu, atď, by sa malo zabrániť šíreniu choroby týmto človekom, ktorý by už len z moralného hľadiska mal ostať doma a brať ohľad na zdravie druhých. Chorý človek nemá čo behať po vonku. Odmietli sme nástroj, testovanie, na selekciu ľudí, ktorí sú pozitívni a teda už len z ohľaduplnosti ku druhým by mali ostať doma, nehľadiac na to, či mu to prikazujú nejaké karanténne pravidlá. V súčastnosti tu máme 10.000 pozitívnych denne a model s lockdownami, ktorý bude mať ešte väčší dopad na ekonomiku, nakoľko obmedzenie pohybu sa týka všetkých, a nie len chorých.

Pre mňa osobne je až zaražajúce, koľko ľudí malo problém s výtermi nosa, ale očkovanie mRNA vakcínou im problém nerobí. Osobne by som radšej pristúpil na testovanie každý mesiac, zvyšok mesiaca pretestovávať len okresy s vyššou zamorenosťou, teda zamerať sa na hasenie ohnísk. A celé by to viedlo k uvolňovaniu pravidiel pre negatívnych.